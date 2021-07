‘Empreendedorismo de necessidade’ eleva número de empresas no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há quatro meses que o Rio tem batido recordes sucessivos de abertura de novas empresas.

Em maio, último dado disponível, foram 5.308 novas companhias abertas no estado. Se à primeira vista a informação parece boa notícia, ela pode esconder uma distorção, segundo avaliação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio.

De acordo com a entidade, o aumento no número de novas empresas tem origem na piora do mercado de trabalho.

A alta seria, na avaliação do conselho, reflexo do chamado “empreendedorismo de necessidade”, que é quando trabalhadores formais que perderam seus empregos buscam investir em empreendimentos de porte pequeno para sobreviver ao momento de dificuldade.