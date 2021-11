Embraer leva projetos focados em viagens limpas à Expo Dubai

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, a Embraer vai apresentar aos visitantes do Pavilhão Brasil na Expo Dubai projetos focados em viagens limpas que devem ser lançados em um futuro próximo.

A exposição ocorrerá a partir desta terça-feira e segue até o dia 25, na área de sustentabilidade do espaço, que é coordenado e organizado pela Apex-Brasil.

A companhia vai exibir pequenas réplicas de aviões, incluindo o eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (uma espécie de carro voador) — que tem emissão zero de carbono, baixo ruído e design simples e intuitivo, com produção já em andamento pela Embraer para empresas do ramo de compartilhamento de aeronaves.

O avião militar KC-390 e o jato comercial E2 e o 14-bis, construído pelo inventor brasileiro Santos Dumont, completam a exposição.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Embraer também participa da Dubai Airshow, que começou neste domingo. A companhia vai apresentar suas aeronaves para fabricantes e fornecedores, oficiais militares e companhias aéreas.

Aeronaves de destaque produzidas no Brasil estarão no Aeroporto de Dubai: E195-E2 (jato comercial), C390 Millennium (militar), Praetor (jato executivo) e Super Tucano (avião de caça).