Atualizado em 3 out 2020, 14h05 - Publicado em 4 out 2020, 18h32

Nas graças de Jair Bolsonaro desde que bateu boca com Jean Wyllys numa comissão da ONU no exterior, em 2019, a embaixadora do Brasil nas Nações Unidas, Maria Nazareth Farani Azevêdo, a Lelé, está cotadíssima para assumir o consulado em Nova York.

O marido dela, o ex-diretor-geral da OMC Roberto Azêvedo assumiu um cargo na PepsiCo.