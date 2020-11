Embaixador da China no Brasil para secretário dos EUA: ‘desavergonhado’

Um novo capítulo da disputa de narrativas que permeia a guerra comercial travada entre China e Estados Unidos se desenrola em território brasileiro.

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, chamou de “mentirosas” as declarações feitas nesta quarta-feira, em Brasília, pelo secretário para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Keith Krach.

Em uma conversa com jornalistas, o secretário do governo de Donald Trump disse que “os Estados Unidos são de longe o maior investidor no Brasil” e pediu para que os aliados do país “se unam contra a crescente maré para proteger nossos dados e interesses de segurança nacional do estado de vigilância do Partido Comunista Chinês”.

No Twitter, o embaixador chinês disse que o secretário norte-americano é “desavergonhado” e criticou a campanha contra a internet 5G encampada pelos Estados Unidos.

“Cheio de mentiras!Desavergonhado! As mentiras já são a figura dos oficiais do departamento do estado do governo dos EUA, que agora com suas próprias ações está ensinando ao mundo inteiro qual é o modelo e a forma da “democracia americana””, escreveu, replicando uma publicação feita pela embaixada norte-americana em outra rede social.

