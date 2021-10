Em Washington, Guedes dá primeira entrevista após caso da offshore

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

12 out 2021, 08h16

Em Washington, onde chegou nesta segunda-feira para participar da reunião anual do FMI e do Banco Mundial, o ministro Paulo Guedes concede logo mais sua primeira entrevista desde que reportagens do Pandora Papers revelaram que ele possui uma offshore em um paraíso fiscal, há pouco mais de uma semana.

Segundo sua agenda oficial, o ministro da Economia será entrevistado ao vivo, às 9h, no programa “First Move with Julia Chatterley”, da CNN Internacional, direto dos estúdios da emissora na capital dos Estados Unidos.

A um amigo, Guedes disse estar tranquilo, já que o dinheiro foi conquistado antes do governo e jamais mexido por ele. “O resto é fake news”, disse.

À tarde, ele tem outra entrevista marcada, para a agência de notícias Bloomberg. E às 16h, o ministro deve participar do Conselho Empresarial Brasil – Estados Unidos.