O ex-presidente Lula deve ir ao Ceará nos próximos dias 20 e 21 para uma rodada de conversas com aliados do estado.

Um dos caciques que devem receber o petista é o presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira.

O ex-presidente do Senado é aliado de Lula e adversário e adversário de Ciro Gomes, que tem no estado o apoio de parte do PT.