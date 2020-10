Em um mês, residencial de luxo em SP fatura R$ 500 mi em vendas

Atualizado em 23 out 2020, 14h12 - Publicado em 23 out 2020, 15h25

Rei dos condomínios de luxo em Miami, o mega investidor Jorge Perez está nas nuvens.

O fundador da Related, uma das maiores incorporadoras dos Estados Unidos e uma das responsáveis pela revitalização do Hudson Yards em Nova York, recebeu os resultados de vendas do Parque Global, empreendimento que é sócio com a brasileira Benx, às margens do Rio Pinheiros em São Paulo.

Em 30 dias, o negócio faturou meio bilhão de reais na venda de 75% dos apartamentos de alto padrão no bairro do Panamby, gerando um caixa de meio bilhão de reais.