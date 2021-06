Em SP, apoio de Bolsonaro prejudica imagem de deputados, diz pesquisa

Os deputados federais de São Paulo que contam com o apoio do presidente Bolsonaro têm a aprovação de apenas 24,3% do eleitorado paulista. É o que mostrou uma pesquisa da consultora Bateiah, com 520 eleitores em 35 cidades do Estado.

A pesquisa buscou analisar a aprovação que deputados recebem de acordo com suas movimentações políticas.

Por exemplo, segundo a pesquisa, deputados federais e estaduais que são ligados a prefeitos de cidades do interior têm mais chance de ter seus trabalhos aprovados pela população. Dos ouvidos, 40% disseram aprovar o trabalho dos legisladores nessa condição.

Esse percentual cai quase à metade quando a variante de análise é o apoio ou não do presidente a esse ou aquele deputado. Enquanto 24,3% dizem apoiar deputados federais paulistas aliados de Bolsonaro, outros 22,5% dizem aprovar o trabalho dos deputados estaduais próximos ao presidente.

A pesquisa mostrou que apesar da polarização política na esfera nacional, os eleitores se interessam mais por temas locais. Dos ouvidos, 61,3 % disseram que se interessam mais, na comunicação dos deputados estaduais, por informações sobre ações em sua região.

Já para 32,9%, as informações sobre a atuação do parlamentar na assembleia legislativa paulista são mais relevantes do que outros temas.

Quando a análise é o trabalho dos deputados federais, o regionalismo supera o interesse pelos temas nacionais. Dos entrevistados ouvidos, 52,3% preferem ter acesso a informações sobre as ações em seu domicílio eleitoral, contra 42,2% que estão mais interessados sobre a atuação dos parlamentares na Câmara dos Deputados.

Segundo o sociólogo Fábio Gomes, responsável pela pesquisa, é possível tirar duas conclusões do estudo. A primeira é que a relação com o presidente é o principal ponto de rejeição do eleitorado nos estados. A segunda é que a relação dos deputados com políticos e lideranças locais pode ser o melhor caminho para conquistar o eleitor.