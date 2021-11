Em resposta a Lira, Pacheco diz que cumpre acordos com a Constituição

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) rebateu as críticas feitas por Arthur Lira (PP-AL) sobre o atraso em votações paradas no Senado.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Lira disse que Pacheco não cumpriu acordo sobre apreciação do projeto que muda as regras do Imposto de Renda.

“Todos nós cumprimos nossos compromissos”, disse Pacheco a jornalistas no início da tarde desta segunda-feira, após evento da Associação Comercial de São Paulo. “Eu tenho um acordo firmado com os senadores, que é o de cumprir a Constituição, de cumprir de maneira democrática o trâmite dos processos, dos projetos. O projeto do Imposto de Renda estou cumprindo fielmente com aquilo que me comprometi”, disse o chefe do Senado.

Além de criticar o não cumprimento de votação do Imposto de Renda pelo Senado — cuja contrapartida seria a análise do texto do Refis pela Câmara –, Lira disse, na entrevista à Folha, que o texto da PEC dos Precatórios alvo de críticas no Senado foi feito “na casa do Pacheco”.