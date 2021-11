Em recuperação judicial, Oi faz doação de R$ 3,8 milhões ao governo de SP

Em recuperação judicial desde 2016, a Oi vai doar cerca de 3,8 milhões de reais ao governo de São Paulo.

Os termos do acordo foram publicados no Diário Oficial do último dia 12 e preveem que o montante será repassado ao estado por meio de equipamentos e serviços para monitoramento e controle de pessoas e veículos no Palácio dos Bandeirantes.

A empresa de telefonia informa que a parceria foi firmada pela Oi Soluções — provedora da companhia para o mercado corporativo — e que faz parte de um projeto-piloto que fará testes de soluções digitais no Palácio dos Bandeirantes.

“O projeto terá duração de seis meses e contempla a disponibilização de aplicações de ‘internet das coisas (IoT)’ para aumentar a eficiência no uso de itens como energia e água, por meio de monitoramento do consumo dos recursos, controle de temperatura e iluminação no edifício-sede do governo, além de uma plataforma para suporte na área de segurança do Bandeirantes”, diz a telecom.

As soluções serão testadas e demonstradas para aplicações públicas e privadas, diz a Oi, e faz parte da estratégia de crescimento da provedora.