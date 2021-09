Em plena crise energética, Oi inaugura usinas solares em GO e MT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio às notícias de que o país caminha para uma das piores crises hídricas em décadas, a Oi colocou em operação duas usinas de geração de energia solar para atender a sua demanda empresarial.

Inauguradas em agosto em Goiás e no Mato Grosso, as unidades, chamadas de “fazendas solares”, se juntam agora a outras cinco que a empresa de telefonia tem espalhadas pelo país.

As plantas são parte da estratégia de ESG da companhia de diversificar sua matriz energética e dobrar o consumo de fontes renováveis até 2025.

A ideia da empresa é chegar a 32 usinas solares do tipo, no modelo chamado de geração distribuída, que é quando a produção de energia acontece próxima ou no próprio local de consumo.