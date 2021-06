Em palanque no PA, Bolsonaro escancara campanha antecipada

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural, que acontece neste momento em Marabá, no Pará, para escancarar a campanha antecipada pela reeleição em 2022.

Durante o discurso do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ele foi chamado a receber três presentes recebidos no centro do palanque do evento oficial, transmitido ao vivo pela TV Brasil, emissora estatal.

Primeiro, Guimarães entregou uma camisa “do pessoal de Quatro Bocas”, que, segundo ele, ganhará uma agência do banco. Depois, deu outra camisa “de mais um grupo”. Bolsonaro pegou a peça, leu o que estava estampado na parte da frente e a exibiu à claque — e às câmeras.

“É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022”, dizia a mensagem sobre uma foto do presidente e uma bandeira do Brasil. O presidente fez sinal de positivo com mãos e retornou à sua cadeira.

Com a palavra, o TSE.