Em NY, Doria diz a investidores que o Brasil tem jeito

Na primeira viagem internacional após vencer as prévias do PSDB e se tornar o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2022, o governador João Doria aterrissou em Nova Iorque nesta quarta com a missão de convencer os investidores internacionais de que o estado de São Paulo oferece boas oportunidades de investimentos.

Diante de uma plateia preocupada com a deterioração da economia brasileira, Doria reforçou durante os encontros com investidores no Bank of America e Goldman Sachs que é possível garantir um crescimento sustentado do país com a implantação de políticas sérias um bom time técnico.

Doria lembrou que enquanto o governo federal estoura o teto de gastos, em São Paulo, uma grande reforma administrativa extinguiu empresas ineficientes e permitiu que a capacidade de investimento do estado dobrasse.

Ao final, afirmou que vai manter o diálogo com todos os setores da sociedade para garantir a viabilização de uma terceira via fortalecida e competitiva nas eleições presidenciais de 2022.