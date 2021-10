Em nova música, Martinho da Vila canta ao lado da caçula Alegria Ferreira

Atualizado em 28 out 2021, 18h02 - Publicado em 29 out 2021, 10h11

Ao longo de 2021, Martinho da Vila gravou uma série de singles, Vidas Negras Importam – seguido do sucesso Era De Aquarius, com o feat com o Rapper Djonga e depois com Unidos E Misturados, com Teresa Cristina.

Agora, para celebrar o mês da consciência negra, o mestre do samba vai lançar o single Semba Africano — pot-pourri de duas músicas – Muadiakime e Semba dos Ancestrais —, que terá a participação inédita de sua filha caçula Alegria Ferreira. O projeto familiar não fica só no canto. A foto que ilustra a nota foi feita por Cléo Ferreira, esposa de Martinho e mãe de Alegria.

Martinho ainda vai fazer um show na Sala São Paulo, no próximo dia 13, antes de viajar para Las Vegas onde participará do Grammy Latino (18/11), onde sera homenageado pelo conjunto de sua obra musical e também é um dos indicados na categoria Melhor álbum de Samba com o Rio: Só Vendo a Vista.