Em nova fase com Caiado, Enel mostra números em Goiás

Depois de atritos com o governo de Ronaldo Caiado, que andava descontente com o serviço de energia elétrica, a Enel Distribuição Goiás, que toca a concessão do serviço, apertou o passo para mostrar números do trabalho que vem fazendo no estado. O clima hoje é melhor do que já antes da pandemia.

Balanço recente da companhia mostra que as ações de manutenção, modernização e expansão do sistema elétrico avançaram.

A empresa diz ter construído nos últimos três anos 5.300 quilômetros de novas redes de distribuição de alta, média e baixa tensão.

No total, a companhia investiu cerca de 800 milhões de reais no estado, principalmente em áreas rurais.

Até agora, 150 locais, de todas as regiões do estado, receberam energia pela primeira vez, totalizando mais de 6.200 novas conexões rurais.