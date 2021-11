Em entrevista a Pedro Bial, Moro diz estar pronto para ser presidente

Na entrevista que Sergio Moro concedeu na última sexta-feira ao jornalista Pedro Bial, revelada pelo Radar, o ex-juiz afirmou que está pronto para ser presidente da República, “se o povo brasileiro tiver essa confiança”.

“Estou pronto para liderar esse projeto, e construindo um projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante”, disse Moro, segundo publicação da TV Globo.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro se filiou ao Podemos na quarta-feira passada, mas ainda não confirmou se vai concorrer ao Palácio do Planalto em 2022, apesar de já ser tratado como presidenciável pelo partido.

Ao “Conversa com Bial”, Moro também contou que tem se consultado com o economista Affonso Celso Pastore sobre assuntos macroeconômicos. Hoje com 82 anos de idade, Pastore foi presidente do Banco Central entre 1983 e 1985, durante o governo de João Figueiredo, nos últimos anos da ditadura militar.