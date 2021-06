Em encontro com Aras no Alvorada, Bolsonaro crava Mendonça no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras teve um particular com Jair Bolsonaro nesta semana no Palácio da Alvorada.

Segundo um auxiliar palaciano, o presidente avisou que nomeará André Mendonça ministro do STF para a vaga do decano Marco Aurélio Mello.

Ao avaliar a rejeição do Senado ao nome de Mendonça, o presidente repetiu o que tem dito a integrantes da bancada evangélica. “Se o Senado quiser rejeitar, é problema deles. Fiz minha parte”.

O presidente usa a frase, segundo auxiliares palacianos, para deixar claro que não sofrerá, caso os senadores rejeitem seu escolhido. Sempre há, claro, um plano B.