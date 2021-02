Em duro discurso, Fux defende democracia e ataca negacionismo na pandemia

Em discurso na abertura dos trabalhos do STF, há pouco, Luiz Fux fez um duro discurso contra o negacionismo na pandemia de coronavírus e exaltando a ciência.

O presidente do Supremo, que falou ao lado de Jair Bolsonaro, advertiu figuras que “abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico”.

“Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus; a prudência vencerá a perturbação; e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos dar ouvidos às vozes isoladas, algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico. É tempo valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente, nas esferas públicas e privadas, para juntos vencermos essa batalha”, disse Fux.

O magistrado também reafirmou o compromisso do STF com a “manutenção da democracia”.

“No que compete constitucionalmente ao Poder Judiciário, posso afiançar que este Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e todos os tribunais do país permanecerão ao lado do cidadão brasileiro e de suas instituições para a reconstrução do país e para a manutenção da democracia brasileira”, disse Fux.