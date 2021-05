Em dia de operação contra Salles, Bolsonaro dá bolo em fãs no Alvorada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coincidência ou não, a operação da PF contra a o ministro Ricardo Salles e servidores do Ministério do Meio Ambiente alterou a rotina do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira.

Todos os dias, Bolsonaro para na saída do Palácio da Alvorada para cumprimentar apoiadores, ocasiação em que acaba comentando os fatos do dia e causando crises na Repúblicas. Hoje, passou direto pelos fãs.

A agenda oficial do presidente registra que ele participou, das 9h às 10h, da quarta reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 — aquele que foi criado no fim de março, mas não vingou.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, Bolsonaro já estava no Palácio do Planalto às 8h27. Ou seja, o bolo nos fãs não foi exatamente por falta de tempo.