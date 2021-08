Em depoimento à PF, Roberto Dias diz temer pela própria segurança

No começo do depoimento que prestou à PF na tarde do último dia 22 de julho sobre o processo de compra da vacina indiana Covaxin, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias manifestou preocupação com o sigilo das suas respostas, “por questões de segurança”.

O delegado Victor Hugo Rodrigues Alves iniciou a oitiva, realizada por videoconferência, perguntando quando Dias começou a trabalhar no Ministério da Saúde, a convite de quem e em que cargo, mas o depoente devolveu com um questionamento preliminar:

“Doutor, só uma pergunta antes, esse depoimento, ele é sigiloso, né?”.

“Ele é sigiloso, mas se o pessoal da CPI me pedir cópia, eu vou ter que fornecer, ou do Ministério Público. Mas ele é sigiloso”, respondeu o delegado.

“Entendi, eu fico preocupado até por questões de segurança, mas, enfim, tudo bem, ok”, replicou o ex-diretor.

“Fica à vontade, esse depoimento só vai sair da Polícia Federal se for requisitado por alguma autoridade competente”, complementou Rodrigues Alves.

O material chegou à CPI nesta semana e foi obtido pelo Radar e por outros veículos de imprensa.

Duas semanas antes de falar à PF, Roberto Dias saiu preso do seu depoimento à CPI da Pandemia.