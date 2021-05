Em delação, Lavouras revela propina a nove desembargadores do TJRJ

A delação assinada pelo ex-presidente da Fetranspor José Carlos Lavouras com a PGR é uma espécie de inventário da corrupção que sequestrou a máquina estatal do Rio de Janeiro tanto no Executivo quanto no Legislativo e no Judiciário.

Em 39 anexos, o ex-dirigente revela pagamento de propinas a vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, desembargadores, conselheiros, integrantes do governo do Rio e até integrantes do Ministério Público do Rio e da Polícia Federal.

Só em propinas para compra de decisões de desembargadores do TJRJ, por exemplo, Lavouras produziu oito anexos em que revela o gasto de mais de 11 milhões de reais com o suborno de magistrados. Ele cita sete magistrados e uma desembargadora aposentada envolvidos na rede de corrupção financiada pelas propinas da entidade.

Eis a lista dos desembargadores citados por Lavouras. Todos os anexos foram enviados pela PGR ao STJ para que os integrantes do TJRJ sejam investigados.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ MÁRIO GUIMARÃES NETO, em duas oportunidades, no total de R$ 7.200.000,00, com o fim de obter decisões judiciais favoráveis nos autos de dois processos distribuídos à 12 ª Câmara Cível, sob relatoria do referido Desembargador

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ GUARACI CAMPOS VIANNA, em duas oportunidades, no total de R$ 620.000,00, com o fim de obter decisões judiciais favoráveis nos autos de três processos distribuídos à 19ª Câmara Cível, sob relatoria do referido Desembargador.

Continua após a publicidade

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ CHERUBIM HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR, no total de R$ 500.000,00, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de processo distribuído à 12ª Câmara Cível, sob revisão do referido Desembargador.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, no total de R$ 100.000,00, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de processo distribuído à 1ª Câmara Cível, sob relatoria do referido Desembargador.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, no total de R$ 1.500.000,00, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de processo distribuído à 19ª Câmara Cível, sob relatoria do referido Desembargador.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas ao Desembargador do TJRJ ADRIANO CELSO GUIMARÃES, no total de R$ 500.000,00, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de processo distribuído à 8ª Câmara Cível, sob relatoria do referido Desembargador.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas à Desembargadora do TJRJ HELDA LIMA MEIRELES, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de representação de inconstitucionalidade que tramitou no Órgão Especial, sob relatoria da referida Desembargadora.

Solicitação e pagamento de vantagens indevidas à Desembargadora do TJRJ LETÍCIA SARDAS, no total de R$ 600.000,00, com o fim de obter decisão judicial favorável nos autos de processo distribuído à 8ª Câmara Cível, sob relatoria da referida Desembargadora.