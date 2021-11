Em debate do PSDB, Leite é atacado por associação com Bolsonaro

Em debate de prévias do PSDB realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta, os pré-candidatos à presidência Arthur Virgílio e João Doria criticaram a “associação” de Eduardo Leite com Bolsonaro.

O amazonense e o governador de São Paulo defenderam que o apoio da bancada do Rio Grande do Sul, estado governado por Leite, à PEC dos Precatórios, era negativo para o partido. A proposta, aprovada pela Câmara, prevê o reajuste do teto de gastos pela inflação do ano anterior, e é considerada uma espécie de pedalada fiscal.

“Não faz o menor sentido o país que criou a lei de responsabilidade fiscal com FHC, agora ter posições dúbias para romper o teto”, afirmou Doria. “Os três parlamentares do PSDB do Rio Grande do Sul votaram com o governo Bolsonaro, e isso há vários meses. Os três parlamentares que coordenam a sua campanha, Aécio Neves, Paulo Abi Ackel e Rodrigo de Castro não só votaram a favor, mas orientaram para que votassem a favor do governo, de ruptura do teto de gastos”, declarou o governador de São Paulo.

Virgílio lembrou do chamado tripé macroeconômico: responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante.

“Uma coisa é resolver a economia. A segunda coisa, é moralizarmos. Em governo meu não tem garimpeiro matando índio na Amazônia, não tem grilagem de terra, não tem ninguém que vá chegar perto de mim com essa coisa de emenda de relator”, declarou.

“Governo que tem programa, atrai pessoas pelo programa. E governo que não tem programa atrai pessoas pela fisiologia e foi lamentável deputados se deixarem levar pela ideologia e terem praticamente vendido suas consciências nesse momento.”