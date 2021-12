Em cúpula com Biden, Bolsonaro diz que seu governo não teve corrupção

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dos mais de 100 chefes de Estado e de governo convidados a participar da Cúpula pela Democracia, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro discursou no evento na tarde desta sexta-feira e aproveitou para dizer ao mundo que o seu governo a sua versão sobre está prestes a completar três anos sem “uma denúncia sequer” de corrupção, “ao contrário do que que ocorria em anos anteriores”.

“A luta contra a corrupção também constitui prioridade permanente, tanto é que estamos completando três anos sem uma denúncia sequer contra o nosso governo, ao contrário do que que ocorria em anos anteriores. Adotamos o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história deste país e estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético”, declarou Bolsonaro, em um pronunciamento de aproximadamente dois minutos e meio.

Ele abriu sua fala cumprimentando Biden pela iniciativa de organizar a cúpula e disse que esta é “uma oportunidade para renovar, no mais alto nível, nosso compromisso comum com a defesa da democracia, o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”. “No Brasil, nossa Constituição Federal estabelece a dignidade humana e a democracia como princípios fundamentais da República”, declarou.

Bolsonaro também destacou o empenho para assegurar as liberdades no Brasil, e destacou a internet:

“Temos trabalho com determinação para forjar uma cultura de diálogo, liberdade e inclusão social. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. Valorizamos o direito de todos de expressarem suas opiniões e de serem ouvidos”.

O presidente brasileiro afirmou na sequência que seu governo trabalhou com afinco nos últimos anos na promoção e proteção dos direitos humanos no país.

“Reafirmo nossa determinação de proteger e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os brasileiros, independentemente da origem, raça, sexo, cor, idade, religião, sem qualquer forma de discriminação. A proteção dos direitos humanos é valor inerente ao governo brasileiro e orientador de todas as nossas políticas públicas e programas sociais. A criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é resultado desse compromisso”, declarou.

Para concluir, ele reiterou o compromisso de “continuar promovendo uma administração pública transparente e responsável, mediante políticas transversais de integridade pública”.

“Contem com o Brasil para contribuir para o fortalecimento da democracia no mundo, com pleno respeito à soberania e à independência das Nações. Muito obrigado”, encerrou Bolsonaro.