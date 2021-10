Em conversa com Haddad, Freixo tenta aproximar PSB e PT em São Paulo

Virtual pré-candidato ao governo do estado do Rio no ano que vem, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) esteve neste domingo em um jantar na casa de Fernando Haddad (PT), em São Paulo. Na pauta de assuntos, as eleições do ano que vem. Freixo prometeu ao petista que tentaria articular uma composição entre o PSB e o PT em São Paulo. O ex-governador Márcio França é hoje o provável candidato pessebista na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. Depois do jantar com Haddad no domingo, Freixo tomou um café com França nesta segunda. A ideia é buscar um acerto que atenda aos interesses de ambos os partidos e assim evitar que as duas legendas lancem candidatos próprios e acabem roubando voto uma da outra.

Freixo tem cultivado uma relação cada vez mais próxima com lideranças petistas. A sua campanha conta com o apoio de Lula no ano que vem. É verdade que do lado petista ninguém esconde que o plano do partido para o presidenciável passa por garantir um número grande de palanques para ele subir em 2022. Isso significaria em alguns casos o apoio a mais de um candidato nos estados. O deputado pessebista trabalha para que isso não ocorra no Rio, apesar de haver lideranças petistas que falam abertamente em dar apoio ao grupo do prefeito Eduardo Paes, que deve lançar candidato próprio pelo PSD, e até um embarque no projeto de reeleição do atual governador Cláudio Castro, integrante do PL, partido da base do governo de Jair Bolsonaro. Na semana passada, uma fala do ex-presidente estadual do PT Washington Quaquá sobre uma possível chapa “Castro-Lula” deixou dirigentes petistas de cabelo em pé.

No sábado, em evento na favela do Jacarezinho, foi a vez da deputada Benedita da Silva (PT) pedir apoio dos presentes ao projeto de Freixo de concorrer ao governo do Rio no ano que vem. A deputada, que tem eleitorado forte entre a população mais pobre do Rio, fez um discurso de oposição aos governos de Jair Bolsonaro e de Cláudio de Castro no Rio.