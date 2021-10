Em clima de pré-campanha, Freixo vai ao interior do Rio atrás de prefeitos

Marcelo Freixo (PSB) continua seu giro pelo interior do Rio em busca de prefeitos que possam ser seus aliados na corrida pelo cargo de governador nas eleições do ano que vem. O deputado tem a promessa do apoio do ex-presidente Lula às suas pretensões eleitorais. Não se sabe ainda se Freixo será o único apoio declarado do presidenciável.

Conforme o Radar mostrou no último dia 14, Freixo deu início a visitas a regiões do estado fora da capital, inclusive em redutos bolsonaristas, como Angra dos Reis. As viagens ocorrem no momento em que outros virtuais concorrentes também já se movimentam pelo interior. Como o deputado está no meio do mandato, ele tem concentrado as agendas de encontros políticos com vistas à eleição nos finais de semana.

Freixo estará em Petrópolis no final de semana do dia 5 de novembro. Ele será recebido pelo prefeito interino da cidade, Hingo Hames (DEM), que comanda o município desde o início do ano em razão de as eleições de 2020 estarem ainda sub judice no TSE. A visita também terá a presença de Rubens Bomtempo (PSB), candidato mais votado no último pleito, mas que não pôde assumir. Petrópolis é hoje a maior cidade do país com eleições para prefeito em discussão judicial. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo sobre o caso em agosto passado. Não se sabe ainda se Bomtempo será empossado ou se novas eleições serão convocadas. Freixo tem interesse, claro, na posse do aliado.

Antes de subir a serra do Rio, Freixo estará em São João de Meriti, na Baixada. O deputado sabe que na eleição do ano que vem, a Baixada e a região metropolitana da capital serão os fiéis da balança da disputa. Ele já esteve em Duque de Caxias, onde conversou com o ex-prefeito Zito, atualmente no PSD de Eduardo Paes, e mantém um diálogo aberto com Rogério Lisboa, prefeito de Nova Iguaçu e integrante do PL do governador Cláudio Castro. A ideia é ampliar a presença fora da capital, onde o deputado já é bem conhecido.