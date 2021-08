Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo interministerial formado por Justiça, Itamaraty e Casa Civil vem discutindo desde a semana passada a adoção de um plano para receber refugiados do Afeganistão no Brasil. A expectativa é de que algo seja anunciado ainda nesta semana. Desde 2016, o Brasil acolheu 162 refugiados afegãos, segundo dados do governo.29