Em casa, mas com chocolate – Veja pesquisa sobre a páscoa dos brasileiros

A pandemia já era realidade entre os brasileiros há um ano, mas àquela altura o número de mortes não era tão alto, nem o colapso no sistema de saúde se mostrava tão grave. A doença era novidade e os estragos ainda eram limitados. É por isso que muitos brasileiros resolveram aproveitar o feriado de 2020 para celebrar em família, viajar e encontrar com amigos.

É algo muito diferente do que deve acontecer neste ano, aponta uma pesquisa da Zoox com 9.810 pessoas. Questionados sobre onde vão passar a Páscoa, 83% declararam que vão ficar em casa, cumprindo o isolamento social. Cerca de 8% devem se reunir com a família, 3% com amigos e apenas 5% devem viajar. Dentre os que vão viajar, 31% pretendem ir de ônibus, 44,5% de carro para uma cidade próxima e 7,7% de carro para uma cidade distante. Os demais, cerca de 15,5%, pretendem viajar de avião.

A pesquisa também perguntou sobre os hábitos de consumo: 62% dos entrevistados disseram que costumam presentear familiares e amigos com chocolate na Páscoa. Destes, cerca de 70% pretendem manter a tradição neste ano. Já outros 14,5% disseram que pretendem comprar ovos artesanais, enquanto 34,5% vão comprar das marcas tradicionais. Quase 19% vão comprar barras ou caixas de bombons, e 11% uma lembrancinha pequena. Os demais não sabem ainda o que vão comprar.