Em carta, Doria pede que Europa passe a aceitar vacinados com CoronaVac

Com o aval da OMS à vacina do Butantan, o governador de São Paulo, João Doria, enviou carta nesta terça à Comissão Europeia em que compartilha a experiência de sucesso do desenvolvimento da CoronaVac, em parceria com a China, e coloca o governo paulista à disposição dos europeus para fornecer informações que venham a comprovar “o alto padrão da vacina produzida no Brasil”. O objetivo de Doria é reabrir o fluxo de pessoas vacinadas entre o Brasil e os países do bloco nessa nova fase pós-vacinação.

“Queremos colaborar para que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu possam fazer a mais ágil e segura análise para inclusão da CoronaVac na relação de vacinas aceitas no continente europeu”, diz Doria no documento enviado ao presidente do Parlamento Europeu David Sassoli e à condutora da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen.

Doria destaca que a inclusão da CoronaVac na relação de vacinas aceitas pela Europa tem “decisiva importância”, para normalizar o fluxo de pessoas entre o Brasil e os países do bloco. “São Paulo e o Brasil desejam restabelecer, o mais rapidamente possível, a histórica sinergia e cooperação nas mais diversas áreas”, diz o governador, lembrando que a retomada de viagens é fundamental para os negócios e o turismo.

A CoronaVac, diz Doria, responde por 50 milhões de doses e 25 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Apenas em São Paulo, são 10 milhões de doses administradas. “A segurança e eficácia da CoronaVac são compravas por todos os estudos realizados”, segue o governador.

Leia a íntegra da carta de João Doria: Carta do Governo de São Paulo