Em campanha, André Mendonça vai com Bolsonaro e evangélicos a tour pelo PA

Em plena campanha para viabilizar sua provável indicação ao STF, o ministro da AGU, André Mendonça, viajou na manhã desta sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, deputados e um senador da bancada evangélica no Congresso. O grupo passará o dia em compromissos no Pará que nada têm a ver com as atribuições do advogado-geral da União.

Em foto divulgado pelo deputado federal e pastor Marco Feliciano (Republicanos-SP), Mendonça aparece sem máscara, sorrindo, tocando o ombro de Bolsonaro, dentro do avião presidencial.

Feliciano, Malafaia, o senador Zequinha Marinho (PSC-PA), e os deputados paraenses Éder Mauro e Joaquim Passarinho, ambos do PSD, e e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ). Destes, apenas Passarinho usa máscara na foto. Mas aparece sem a peça em outra imagem divulgada por Éder Mauro quando a aeronave pousou. no fim da manhã.

A agenda oficial de Bolsonaro começa ao meio-dia, com uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural em Marabá. Às 14h45, em Novo Repartimento, ele e seus aliados vão prestigiar a liberação da pavimentação de 102 km da rodovia Transamazônica e assinar a ordem de serviço para o início das obras de uma ponte sobre o rio Xingu.

O tour pelo Pará se encerra às 21h, quando deve acabar um culto em comemoração aos 110 Anos da Assembleia de Deus no Brasil.

Em tempo: a agenda de Mendonça, que tenta quebrar resistências ao seu nome no Senado para a nomeação como ministro do Supremo, registra que ele participaria, das 8h às 21h, de viagem oficial com Bolsonaro, sem mais detalhes.