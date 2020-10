Em Brasília, João Doria vai falar com a imprensa no Congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2020, 10h22 - Publicado em 21 out 2020, 10h21

O governador de São Paulo, João Doria, tinha uma conversa com Rodrigo Maia agendada para 10h desta quarta. O encontro foi cancelado porque Maia cancelou a agenda depois de ter uma indisposição.

Como o assunto do dia é a nova guerra aberta por Bolsonaro contra a vacina chinesa, Doria decidiu dar uma coletiva no Senado logo mais às 11h. “Eu previ isso (a guerra política do governo sobre a vacina)”, disse Doria a interlocutores nessa manhã.