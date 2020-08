Em ano eleitoral, lobby da bancada mineira por TRF vai do PT ao PSL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A aprovação hoje na Câmara de um Tribunal Regional Federal (TRF-6) exclusivo para Minas Gerais mobilizou todo espectro político do estado: do PT ao PSL.

Dos 53 deputados da bancada mineira, 51 aprovaram a proposta. O partido Novo se posicionou contra.

O presidente Rodrigo Maia foi contra a criação do novo TRF, pelo custo que vai gerar, e disse que pautou o projeto pressionado pelos parlamentares de Minas.

“Estamos votando a matéria por conta da bancada mineira que, unida, pediu a votação. Todo mundo sabe minha posição sobre esse tema: acho que não é hora de tratar de criação de uma nova estrutura”, disse Maia.

O projeto tem como autor o STJ. O presidente do tribunal, o mineiro João Otávio Noronha, é um patrocinador dessa história.

Relator do projeto, Fábio Ramalho (MDB-MG) diz que o tribunal só será criado após o fim da pandemia da Covid-19. E defendeu com empenho o projeto.

“Os mais pobres serão os maiores beneficiados. Com o tribunal em Minas, os casos terão maior celeridade do que hoje. No TRF-1 (que abrange Minas e outros 12 estados), há 236 mil processos de Minas sobrestados (parados)”, disse Ramalho.

O tribunal mineiro vai contar com 18 juízes, além de cerca de 200 cargos em comissão.