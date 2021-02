Em ação contra corrupção eleitoral no Rio, PF acha (adivinhe) grana viva

Na manhã desta terça, a Delegacia de Polícia Federal em Niterói, em cooperação com a Promotoria Eleitoral do MPRJ, deflagrou a Operação $ufrágio, com o objetivo de cumprir seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá.

As investigações são um desdobramento da prisão em flagrante de quatro suspeitos durante o segundo turno das eleições municipais de São Gonçalo pela prática do crime de corrupção eleitoral. E o que a PF encontrou num dos endereços dos alvos? Dinheiro! Cerca de 140.000 reais. Sobra na corrupção, falta no auxílio emergencial e em outras áreas do país.