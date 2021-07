Em 24h, Eduardo Leite é o político mais buscado no Google no Brasil

Dados do Google explicam o motivo do ataque de Jair Bolsonaro ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta sexta, na saída do Palácio da Alvorada.

Nas últimas 24 horas, o tucano tornou-se o político mais comentado e buscado na plataforma no Brasil. Nem Bolsonaro, com seu governo mergulha-do no escândalo da propina na compra de vacinas nem a CPI da Pandemia com o depoimento transmitido ao vivo durante a quinta conseguiram vencer o avanço de Leite, que se declarou gay durante uma entrevista na TV Globo.

“Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, disse Leite, 36, ao programa Conversa com Bial.

O interesse dos brasileiros pelo nome do governador do Rio Grande do Sul cresceu 9820%, ou seja, Leite foi 100 vezes mais buscado entre quinta e esta sexta se comparado ao nível das 24 horas anteriores.