Eleições nos EUA: as dúvidas mais comuns dos brasileiros nas redes

Nas primeiras 24 horas da apuração de votos da eleição presidencial nos Estados Unidos, as perguntas mais pesquisadas pelos brasileiros nas redes sobre Joe Biden e Donald Trump foram: “Quem é Joe Biden?” e “Trump é democrata ou republicano?”.

A curiosidade pelo horário do resultado final da contagem também motivou os brasileiros, segundo dados do Google Trends. O impacto para o país também esteve entre as perguntas mais feitas dentro da ferramenta de busca, com indagações do tipo “O que é melhor para o Brasil, Biden ou Trump?”.

Os temas políticos mais buscados junto ao nome do democrata Joe Biden entre os brasileiros foram “Amazônia”, “imigração” e “raça”. No caso do republicano Donald Trump, os temas foram “Amazônia”, “raça” e “suprema corte dos EUA”.