Eleição nos EUA faz frente parlamentar cobrar Jair Bolsonaro sobre etanol

Membros da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético enviaram ofício ao presidente Jair Bolsonaro cobrando a não renovação das cotas de importação do etanol proveniente dos Estados Unidos que vencem na próxima segunda-feira. Pedem ainda que o governo federal volte a cobrar os 20% da Tarifa Externa Comum (TEC).

Como o Radar mostrou, a questão está no colo do presidente da república.

“Nossa única preocupação é com a simples observância do interesse nacional, princípio que, seguramente norteia e norteará as decisões de Vossa Excelência”, registram os deputados federais, fazendo alusão ao cenário político eleitoral norte-americano.

“Temos apreço pela relação com os EUA, mas os interesses norte-americanos não podem se sobrepor ao dos brasileiros”, pontuam, observando que “ainda mais quando se especula sobre eventual benefício a determinado candidato nas eleições norte-americanas”. A frente é presidida pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania/SP).