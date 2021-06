Efeito Marina, o fantasma de Ciro Gomes em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um fantasma que ronda o ninho pedetista de Ciro Gomes é o fenômeno — temido por ele — já vivido por Marina Silva. Em 2018, a candidata da Rede saiu das urnas menor do que estava em 2014, quando foi a terceira via do pleito.

Ciro, a terceira via de 2018, vê seu caminho para articulação na esquerda minguar com avanço de Lula. A busca de um vice num partido relevante já é considerada muito difícil.

Mas há algo pior: “Vamos com Ciro porque é questão de honra, mas ficou muito difícil. Ciro pode sair menor do que em 2018”, admite um pedetista.