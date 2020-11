Efeito Huck: presidente da confederação israelita se queima no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Auxiliares próximos de Jair Bolsonaro ficaram inconformados ao saberem que o jantar oferecido a Luciano Huck na quarta passada, em São Paulo, foi organizado por Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein e presidente eleito da Conib, a Confederação Israelita do Brasil.

O evento, em que o apresentador anunciou que está pronto para concorrer à presidência da República, foi amplamente noticiado.

Outros movimentos de Lottenberg, alguns deles em direção a João Doria, já haviam gerado incômodo no Palácio do Planalto. Como se sabe, Bolsonaro mantém ótima relação com a comunidade judaica.

Lottenbeg chegou a ter o nome especulado para assumir o Ministério da Saúde após a queda de Luiz Henrique Mandetta, em abril.

(Atualização, às 14h15: Lottenberg entrou em contato, por meio de sua assessoria de imprensa, para informar que não organizou e sequer compareceu a referido jantar).