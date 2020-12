Eduardo Bolsonaro tenta escapar de processo movido por Lula

O deputado federal Eduardo Bolsonaro contestou o processo que sofre da família do ex-presidente Lula após publicação nas redes sociais sobre o patrimônio de Marisa Letícia.

Os herdeiros da ex-primeira-dama pedem reparação de 131.408,70 reais pela propagação de fake news e quer que o filho de Jair Bolsonaro publique uma retratação pública.

Em abril, Eduardo Bolsonaro reproduziu a notícia de que Marisa Letícia possuía um patrimônio de 256 milhões de reais, informação posteriormente corrigida pelo juiz que trata do seu inventário. O valor verdadeiro é de 26 mil.

Mas segundo a defesa do filho do presidente, a publicação feita no Twitter não imputava nada à honra de dona Marisa já que um “emoji” usado no texto escrito pelo parlamentar afastaria “a contundência, a afirmação ou qualquer imputação, indicando apenas incerteza e interesse por tema de repercussão nacional”.

Ainda de acordo com os advogados do parlamentar, a ação contra ele tem “manifesta a intenção política” já que a família de Lula tem no atual clã presidencial “um desafeto político, de forma que a medida apenas provocaria situação vexatória e sem qualquer relação com reparação de danos”.

Além de Eduardo Bolsonaro, os herdeiros de Lula também processam a atriz Regina Duarte, que à época era secretária Especial de Cultura e também publicou as afirmações sobre o patrimônio de Marisa Letícia. O caso tramita na 12ª Vara Cível de Brasília.