Eduardo Bolsonaro também testa positivo para o coronavírus

Um dos integrantes da comitiva que foi a Nova York, Eduardo Bolsonaro confirmou nesta manhã ao R7 que está com coronavírus. É o terceiro a testar positivo, depois de um assessor da Presidência e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eduardo disse ao R7 que está sem paladar, com coriza, mas “já iniciou os cuidados” no isolamento.

Em vídeo publicado na terça-feira pelo ministro Gilson Machado, do Turismo, logo depois do discurso de Bolsonaro na ONU, Eduardo aparece falando, sem máscara, dentro de uma van onde também estavam o chefe do GSI, general Augusto Heleno, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e outros assessores do presidente.