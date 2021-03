Eduardo Bolsonaro revela suporte da família presidencial a Araújo

Ao atacar a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Kátia Abreu, o chanceler Ernesto Araújo queimou as pontes com os senadores, mas buscou fortalecer a única base que lhe restou no governo, a ala radical bolsonarista que desde o início da gestão o segura no cargo.

Araújo rasgo o verbo contra o Senado, ao sugerir que a Casa tornou-se central de lobby da China pelo 5G, por ter o apoio da família presidencial.

Neste domingo, enquanto os senadores condenavam as palavras do chanceler contra Kátia e a China, o filho do presidente que é deputado, Eduardo Bolsonaro, resolveu entrar na brincadeira ao replicar as mensagens do chanceler.

https://twitter.com/ernestofaraujo/status/1376234124600565761?s=20