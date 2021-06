Eduardo Bolsonaro replica ataque ao embaixador da China e ao PT

Eduardo Bolsonaro replicou nesta terça em suas redes sociais um ataque a um evento promovido Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa com políticos brasileiros e diplomatas, como o embaixador da China Yang Wanming.

O texto replicado pelo filho do presidente ironiza o evento sobre modernização da governança e gestão pública que terá a presença dos chineses e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e do presidente do PSD, Gilberto Kassab.

“Debate sobre ‘modernização da governança e gestão pública’ com os criadores do Mensalão e os representantes da DITADURA CHINESA!! PIADA PRONTA”, diz o texto replicado por Eduardo Bolsonaro.