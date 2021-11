Editora lança ‘Diário Coletivo da Pandemia’ com relatos de 62 adolescentes

A editora Magia de Ler, focada em conteúdo infanto-juvenil, lança nesta sexta um livro com o relato de 62 adolescentes de 15 países sobre suas lembranças dos primeiros meses da pandemia de Covi-19. O livro Diário Coletivo da Pandemia se propõe a ser uma espécie de “guarda memória” desse tempo que mexeu com a vida do mundo todo. O livro vai com parte das páginas em branco para que os leitores escrevam ali também as suas experiências e memórias do período.

“Quem sabe, no futuro, possamos voltar ao ‘Diário Coletivo da Pandemia’ como quando vemos um álbum de fotos antigas, para lembrar as sensações vividas e as imagens que vão se apagando com o tempo, e para pensar e refletir sobre os aprendizados que nasceram a partir dessa experiência, que colocou todo o planeta na mesma sintonia”, afirma a autora Silvia López.

Os países com relatos de crianças par o livro são: Brasil, EUA, México, Peru, Chile, Argentina, Reino Unido, Bélgica, Suíça, Eslováquia, Itália, Espanha, África do Sul, Japão e China.