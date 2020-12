Economia faz financiamento externo de R$ 6,95 bi para reforçar auxílio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Economia contraiu empréstimos externos no valor de 6,95 bilhões de reais para o financiamento parcial do programa emergencial de apoio à renda de populações afetadas pela Covid-19 no Brasil.

Um dos financiamentos, de US$ 1 bilhão (R$ 5,15 bilhões) foi contraído junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) pelo Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania.

O outro, de US$ 350 milhões (1,8 bilhão) foi contraído pelo Ministério da Economia junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).