Economia alerta para desabastecimento de anticoagulante contra a covid

Uma reunião de urgência realizada entre o Ministério da Economia, a Anvisa e o Ministério da Saúde para tratar do desabastecimento de enoxaparina sódica, uma classe de medicamentos anticoagulantes usados nas UTIs em razão da covid-19 terminou sem resultado nesta sexta-feira.

A pasta de Paulo Guedes teria a informação de que laboratórios têm o medicamento em estoque, mas não vendem porque o preço ficaria abaixo do custo de importação. Alertada para o risco de desabastecimento, convocou a reunião da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

No encontro, a equipe econômica propôs equiparar por seis meses o preço do remédio importado aos similares nacionais. Mas a Anvisa e o Ministério da Saúde pediram vista do caso — querem analisar todos os outros medicamentos usados no tratamento contra a covid-19 que estão na mesma situação.

Agora, a discussão só será retomada em duas semanas. Ao Radar, um secretário do Ministério da Economia desabafou que “a burocracia custa muitas vidas no Brasil”.