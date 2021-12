‘É um passo para um homem e um salto para os evangélicos’, diz Mendonça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Assim que deixou o plenário do Senado, onde seu nome foi aprovado há pouco para ocupar uma vaga de ministro no STF, André Mendonça fez jus à pecha de “terrivelmente evangélico” que o levou a ser indicado por Jair Bolsonaro ao cargo.

Ele agradeceu aos brasileiros que “intercederam por ele” e disse que sua primeira reação ao ouvir o resultado proclamado por Rodrigo Pacheco foi dar “glórias a Deus por essa vitória”.

“É um passo para um homem, mas, na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. É um passo para o homem e um salto para os evangélicos. É uma responsabilidade muito grande. É uma nação com 40% de sua população que hoje está representada no Supremo Tribunal Federal”, disse ele.