‘É grave o que vivemos no Brasil’, diz Leite sobre ameaças de Bolsonaro

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), participa na manhã desta segunda de um encontro entre 24 governadores em Brasília.

Leite concordou com seu colega de partido e governador de São Paulo, João Doria, na emissão de uma carta em defesa da democracia e em repúdio aos recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições.

Sobre as ameaças de Bolsonaro, ele disse que “é grave o que vivemos no Brasil”. A atuação dos governadores, disse, deveria ir além da emissão de cartas de repúdio. Ele defendeu que o fórum dos chefes dos estados chame o próprio Bolsonaro para dialogar, mas pontuou que o presidente nunca se mostrou disposto a isso.

Leite disse que Bolsonaro não entende o que é democracia e que não sabe conviver com a contestação natural da política, que pode vir de várias lados da sociedade, como o parlamento, a justiça, a imprensa e até outros políticos eleitos. Ele disse que a oposição é pra ser respondida com argumentos e não ataques, como faz o atual mandatário do Palácio do Planalto.

“Democracia não é apenas a oportunidade da eleição de um governo. É a necessidade também que os governantes eleitos saibam conviver com a contestação”, disse. “Infelizmente, o atual presidente parece não saber disso, porque ataca todos os espaços de contestação. Nós governadores estamos sob constante ataque”.