‘É grave’, diz Renan sobre Bolsonaro ter sido alertado no caso Covaxin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros reagiu há pouco à notícia de que o presidente Jair Bolsonaro foi alertado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF), irmão do servidor do Ministério da Saúde que denunciou pressões pela compra da vacina indiana Covaxin — superfaturada em 1.000% no contrato assinado pelo governo federal.

“É grave. Eu acho grave. É uma informação que a CPI quer confirmar. Para tanto, nós antecipamos as agendas de sexta para quinta, de modo a ouvirmos na sexta-feira o Luís Ricardo e o irmão que é deputado”, declarou Calheiros ao Radar.

LEIA TAMBÉM: O que pode arrastar Bolsonaro para o escândalo da vacina superfaturada

Segundo Miranda, que deve depor ao lado do irmão nesta sexta-feira, Bolsonaro lhe disse “que levaria o caso ao diretor-geral da Polícia Federal”, que na época era Rolando Alexandre de Souza.

Questionado se seria o caso de convocar o ex-chefe da PF, o relator deixou a possibilidade em aberto, por enquanto.