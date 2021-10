E-commerce já corresponde a 11,6% do varejo nacional, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 16h32 - Publicado em 29 out 2021, 17h29

Após registrar um crescimento acelerado no início da pandemia de Covid-19 e servir de principal alternativa aos lojistas, o e-commerce continua consolidando seu crescimento no varejo brasileiro.

Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostra que as vendas online correspondem a 11,6% do setor varejista no país.

O desempenho segue uma tendência registrada no ano: em todos os meses, a participação do comércio eletrônico ficou na casa de dois dígitos.