E-commerce de projetos sociais tem arrecadação milionária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ‘E-Commerce Social’, plataforma que conecta doadores a ONGs e projetos sociais, acaba de atingir a marca de 1,2 milhão de reais arrecadados.

Fundado em 2018 pelo Instituto Devolver, o projeto já impactou mais de 13.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no país. O valor levantado é revertido em cestas básicas, material de higiene e limpeza e material escolar.

A criadora da iniciativa, Natalie Melaré, diz que o principal foco do projeto foi criar transparência ao doador, por meio de uma lista de necessidades das instituições certificadas.

Ela própria, que já atuava há anos como voluntária em projetos sociais, percebeu que muitas pessoas gostariam de realizar mais doações, mas tinham medo, uma vez que não existia transparência total sobre se o dinheiro ou produto seria destinado ao lugar certo.

Com o E-Commerce Social, o doador escolhe o produto ou a instituição de destino e finaliza a ‘compra’. O instituto, por sua vez, se responsabiliza pela entrega e envia o comprovante ao ‘comprador’.

Além das doações, o Devolver realiza um trabalho de consultoria junto às instituições que, por falta de estrutura ou documentação, não conseguem se certificar, o que inclui desde a criação do CNPJ e do estatuto social até entender os objetivos, missão e valores, passando por estruturação jurídica e consultoria financeira.

Outro foco do instituto é o Programa Jovem Aprendiz Social, que tem como principal objetivo inserir jovens de 14 e 17 anos no mercado de trabalho antes de terem de deixar as casas de acolhimento institucional — mais conhecidas como orfanatos.

Realizado com a ajuda de educadores voluntários e por meio de parcerias com empresas estratégicas, a proposta do projeto é desenvolver, treinar, capacitar e criar oportunidades para adolescentes em serviços de acolhimento ou que vivem em situação de vulnerabilidade social.

O programa foi iniciado em janeiro deste ano e os jovens passam por uma capacitação de, no mínimo, seis meses, tendo acompanhamento de seu desenvolvimento e planejamento de carreira.