Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, João Doria, será conferencista na COP 26 em Glasgow, na Escócia, em novembro.

Vai expor seu principal projeto ambiental: a despoluição do Rio Pinheiros, maior projeto ambiental do Brasil, com 4 bilhões de reais em investimento.

O tucano será o único governador brasileiro a falar na conferência mundial do clima.